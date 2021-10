Milan, i convocati di Pioli per il Porto

Il tecnico Stefano Pioli ha diramato la lista ufficiale dei convocati del Milan per trasferta di Champions League in programma domani, martedì 19 ottobre alle 21.00, all’Estádio do Dragão contro il Porto. Presente Bakayoko, niente da fare per Rebic.

Ecco l’elenco completo:

Portieri: Jungdal, Tatarusanu.

Difensori: Ballo-Touré, Calabria, Gabbia, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

Centrocampisti: Bakayoko, Bennacer, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Giroud, Ibrahimovic, Leao, Maldini.

Foto: Instagram personale Bakayoko