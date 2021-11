Milan, i convocati di Pioli per il Porto

Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per la gara di oggi contro il Porto in Champions League. Non saranno della partita Ballo-Toure e Rebic. Ecco le scelte dell’allenatore rossonero:

Portieri: Jungdal, Mirante, Tatarușanu.

Difensori: Calabria, Gabbia, Hernandez, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori.

Centrocampisti: Bakayoko, Bennacer, Diaz, Kessie, Krunic, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Giroud, Ibrahimović, Leao, Maldini.

Foto: Twitter Milan