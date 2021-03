Milan, i convocati di Pioli per il Manchester United: restano a casa Theo Hernandez e Rebic

Per la sfida di Europa League contro il Manchester United, in programma domani sera all’Old Trafford (ore 18.55), il tecnico del Milan, Stefano Pioli, deve fare a meno di Hernandez, Rebic, Calhanoglu, Ibrahimovic, Bennacer e Mandzukic. Saranno del match, invece, Romagnoli e Tonali. Questo l’elenco dei convocati:

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

Difensori: Calabria, Dalot, Gabbia, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

Centrocampisti: Castillejo, Díaz, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Leao, Tonin.

Foto: Ac Milan