Milan, i convocati di Pioli per il Lille

In vista della gara di questa sera contro il Lille, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati. Questi gli uomini scelti per la sfida in Europa League:

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

Difensori: Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli.

Centrocampisti: Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Tonali.

Attaccanti: Ibrahimović, Leão, Maldini, Rebić

Foto: twitter Milan