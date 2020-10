Milan, i convocati di Pioli per il Celtic

Il Milan, attraverso un annuncio sui social, ha comunicato i convocati in vista della gara di domani contro il Celtic in Europa League. Questi gli uomini scelti da Stefano Pioli per la gara in Scozia:

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu.

Difensori: Calabria, Conti, Dalot, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli.

Centrocampisti: Bennacer, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Colombo, Ibrahimovic, Rafael Leão, Maldini.

💪 #CelticMilan: #UEL Group H 💪 The 22-man squad heading to Glasgow

I 22 convocati per la trasferta di Glasgow

#SempreMilan pic.twitter.com/wa9PbQExBB — AC Milan (@acmilan) October 21, 2020

Foto: twitter Milan