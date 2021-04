Milan, i convocati di Pioli. C’è Calhanoglu, out Ibra, Hernandez e Bennacer

Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati rossoneri per Milan-Sassuolo, match valido per la 32a giornata di Serie A in programma stasera alle 18.30 a San Siro. Out Ibrahimovic, Bennacer, Hernandez. C’è Calhanoglu e torna Calabria.

Portieri: G. Donnarumma, Jungdal, Tătărușanu.

Difensori: Calabria, Dalot, Gabbia, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

Centrocampisti: Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Leão, Mandžukić, Rebić.

Foto: Twitter ufficiale Milan