Milan, Gazidis condannato a pagare 5.37 milioni a Boban

Zvonimir Boban ha vinto la causa contro Ivan Gazidis. Il tribunale di Milano, sezione lavoro, ha condannato infatti l’amministratore delegato e direttore generale del Milan a pagare 5,37 milioni di euro all’ex CFO dei rossoneri nell’ambito della causa per il licenziamento dell’ex dirigente rossonero, avvenuta in seguito a un’intervista rilasciata dall’ex centrocampista croato. Prima di arrivare alla sentenza, il giudice aveva ascoltato anche le testimonianze del direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, e del direttore sportivo Frederick Massara.

A riportarlo è Sportmediaset.

Nei mesi scorsi le parti non sono state in grado di trovare un accordo, motivo per cui la decisione l’ha dovuta prendere il giudice. Oggi la sentenza che ha dato ragione all’ex centrocampista croato e ha condannato la società a un cospicuo risarcimento.

Foto: Twitter Milan