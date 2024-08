Milan Futuro, Bonera: “Noi guardiamo l’allenamento di Fonseca e loro guardano noi. Perfetta sinergia”

Dopo le buone prove in Coppa Italia Serie C, questa sera arriva l’esordio nel campionato di Serie C 2024-25 per il Milan Futuro, che alle 20:45 se la vedrà contro l’Entella. Alle telecamere di Milan TV, il tecnico Daniele Bonera ha parlato del debutto serale in Serie C, che per la prima volta nella storia vedrà la formazione rossonera U23: “Eravamo curiosi di capire il nostro livello. Le prime due partite hanno lasciato buone sensazioni, ma affrontiamo una squadra che punta alla promozione. Sarà un altro test per noi. Il nostro percorso sarà sempre così. Guardiamo l’allenamento di Fonseca e loro guardano noi. C’è completa sinergia. Il nostro obiettivo è che più ragazzi del Milan Futuro giochino a San Siro con la prima squadra”.

Foto: sito milan