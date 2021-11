Milan, Florenzi si allena in gruppo. Recupero importante per il derby

All’indomani del pareggio in Champions League contro il Porto, il Milan si rituffa nel campionato e inizia a preparare il derby di domenica sera contro l’Inter.

Arrivano buone notizie dall’infermeria per Stefano Pioli. Recupera Alessandro Florenzi che stamattina si è allenato in gruppo e può rientrare tra i convocati. L’esterno ha recuperato dall’operazione al ginocchio alla quale si era sottoposto per risolvere una lesione parziale del menisco mediale del ginocchio sinistro.

Un rientro importante visto anche la squalifica di Theo Hernandez.

Foto: Twitter personale