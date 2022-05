Milan, Florenzi è recuperato. Parte per Verona

A Casa Milan, sede da dove partiranno i rossoneri alla volta di Verona per il match di stasera al Bentegodi, c’è anche Alessandro Florenzi. L’ esterno è pienamente recuperato dopo l’infortunio e l’operazione al ginocchio e partirà assieme alla squadra per l’importantissimo match di questa sera.

Il giocatore non è ancora in grado di iniziare da titolare ma sarà un importante elemento in vista del rush finale scudetto che attende i rossoneri.

Foto: Twitter Milan