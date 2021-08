Milan, Florenzi arrivato alla clinica “La Madonnina” per le visite mediche

E’ il giorno di Alessandro Florenzi al Milan. Il giocatore, ex esterno del PSG, con cui ha giocato la scorsa stagione, è arrivato da pochi minuti alla clinica “La Madonnina” per svolgere le visite mediche con il club rossonero. Arrivato stamane a Linate, l’ormai ex Roma ha rispettato il rollino di marcia e intorno alle 14.00 è arrivato in clinica per le visite mediche.

Dopo i test, Florenzi si recherà a Casa Milan per firmare il contratto con il suo nuovo club.