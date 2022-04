Milan-Fiorentina, la Questura annulla i biglietti del settore ospiti e li riserva ai tifosi della Viola

Nelle scorse ore era passata alla cronaca la questione sul settore ospiti di San Siro per la partita Milan-Fiorentina, andato esaurito in poco tempo ma con i tifosi rossoneri che si erano accaparrati praticamente tutti i tagliandi prima che riuscissero a farlo i sostenitori del club toscano. La Questura di Milano ha deciso che i biglietti del terzo anello verde già venduti, 4.100 posti destinati generalmente agli ospiti, siano annullati e che sia riaperta la vendita, destinata unicamente ai possessori della tessera InViola. Sia la tifoseria toscana che la Curva Sud rossonera avevano preso posizione sulla questione, chiedendo che si trovasse una soluzione affinché le persone già organizzate per la trasferta potessero trovare posto all’interno del Meazza, nel settore a loro riservato.

