Milan, eterno Ibra: primo quarantenne a segnare una doppietta nella storia della Serie A

La sconfitta di ieri sera a Firenze non passerà sicuramente inosservata in casa Milan. I quattro gol subiti devono far suonare un campanello d’allarme per l’allenatore rossonero Stefano Pioli. Una delle poche note positive di ieri sera è sicuramente Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha messo a segno una doppietta che aveva fatto ben sperare in una clamorosa rimonta.

Con i due gol realizzati contro i Viola, Ibra è diventato il giocatore più anziano di sempre a realizzare una marcatura multipla in Serie A e il primo quarantenne a segnare una doppietta in una gara nei cinque grandi campionati europei negli anni 2000, con la sua età di 40 anni e 48 giorni. L’eterno Ibra non ha intenzione di fermarsi.

Foto: