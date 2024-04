Milan, escluse lesioni per Kjaer, ma il danese salta la Roma. Maignan torna in gruppo. Ok Thiaw

Buone notizie in casa Milan per quanto riguarda gli infortunati in casa rossonera. Per Simon Kjaer sono state escluse lesioni muscolari dopo un risonanza magnetica alla coscia sinistra svolta in mattinata. Il giocatore inizierà un periodo di cura di circa una settimana e poi verrà rivalutato. Per questo motivo Kjaer non ci sarà a Roma e la sua presenza è a rischio anche per il derby di lunedì.

Per Malick Thiaw nessun problema dopo il problema di ieri con il Sassuolo, il difensore tedescom sarà regolarmente a disposizione di Pioli dopo il crampo patito ieri nei minuti finali, sarà quindi a disposizione per la Roma, mentre salterà la gara di lunedì, il derny, per squalifica. Buone notizie anche per Mike Maignan che oggi ha lavorato in gruppo e ha recuperato dopo lo stop precauzionale per la gara di ieri con il Sassuolo, dove aveva accusato, sabato, un affaticamento muscolare.

Foto: twitter Milan