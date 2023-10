Milan, escluse lesioni muscolari per Pulisic. La situazione degli infortunati

Dopo il pareggio per 2-2 al Maradona contro il Napoli, in casa Milan è emergenza infortuni. Al forfait in rifinitura di Kjaer, si sono aggiunti i problemi di Kalulu, Pulisic e Pellegrino (subentrato proprio per Kalulu durante la prima frazione di gioco). Per Christian Pulisic sono state escluse lesioni muscolari alla coscia sinistra. Brutte notizie per Pellegrino che ha riportato la frattura composta dell’osso calcaneare del piede sinistro. Lesione del tendine retto femorale sinistro, meritevole di parere chirurgico, per Pierre Kalulu.

Foto: Instagram Milan