Milan, esami strumentali ok per Rebic. Nessun problema al ginocchio

Buone notizie dall’infermeria in casa Milan. Come riporta il report del club, non c’è nessun problema per Ante Rebic che dopo il dolore al ginocchio accusato ieri durante la fase di riscaldamento nell’intervallo della partita contro l’Inter, ha svolto oggi gli esami strumentali che hanno dato esito negativo.

Migliorano anche le condizioni di Ibrahimovic e Romagnoli.

Foto: Twitter Milan