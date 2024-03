MIlan-Empoli, le formazioni ufficiali

Alle ore 15 Milan e Empoli scenderanno in campo a San Siro nella seconda delle quattro partite in programma in questa domenica di Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1) Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Okafor; Jovic. Allenatore: Pioli.

EMPOLI (3-4-2-1) Caprile; Ismajli, Luperto, Walukiewicz; Gyasi, Fazzini, Maleh, Pezzella; Cambiaghi, Zurkowski; Niang. Allenatore: Nicola.

