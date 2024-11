Milan-Empoli, le formazioni ufficiali

Alle 18, il Milan ospita l’Empoli al Meazza. Fonseca opta per la coppia Gabbia-Thiaw nella retroguardia. Musah, Pulisic e Leao agiranno alle spalle della punta Morata. Per i padroni di casa non ci sarà Okafor, alle prese con un attacco influenzale. D’Aversa sceglie Colombo e Pellegri in attacco, sostenuti da Maleh.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; Morata All. Paulo Fonseca

EMPOLI (3-4-1-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Henderson, Pezzella; Maleh; Pellegri, Colombo. All. Roberto D’Aversa

Foto: Instagram Morata