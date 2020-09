Milan, ecco Tatarusanu: “Sono felice, questa è una squadra importante”

Giornate di presentazioni in casa Milan. Oggi è stato il turno di Ciprian Tatarusanu. Queste le sue parole: “Quando una squadra così importante ti segue sei davvero contento. Per fortuna sono arrivato. La società vuole fare cose importanti, abbiamo preso tanta gente sul mercato. Con Pioli ho lavorato poco, due settimane a Firenze. È stato solo un ritiro”.

Il portiere ha parlato anche del rapporto col collega di reparto, Gigio Donnarumma: “Non è facile essere il secondo portiere, ti alleni sapendo che forse non giocherai la domenica. Però mi piacciono le sfide e darò sempre tutto. Quando ci sarà l’opportunità darò il meglio per aiutare il Milan”.

Durante la conferenza, Tatarusanu ha parlato anche dell’assenza dei tifosi: “Non è facile giocare una gara senza di loro. In Francia ci sono già, sono circa cinquemila. Non sono tanti, però è meglio. Spero che qui in Italia riapriranno le porte dello stadio, noi giochiamo anche per loro”.

In chiusura, un pensierino sul futuro: “Chiudere la carriera al Milan? È una grande squadra, perché no? Tanti giocatori pensano a questo”.

Foto: Twitter Milan