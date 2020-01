Milan, ecco chi è Begovic: dalla Premier vinta con Conte al gol da Guinness dei primati

Con Pepe Reina destinato all’Aston Villa, come già riferito, il Milan si appresta a consegnare a Pioli un nuovo vice Donnarumma. Il profilo scelto dal club rossonero – nome anticipato da Milannews.it – è Asmir Begovic, portiere classe ’87 di proprietà del Bournemouth ma attualmente in prestito al Qarabag. I rossoneri hanno sciolto le riserve in direzione Begovic, andiamo a scoprire qualcosa in più su di lui. 198 centimetri di altezza per 101 chilogrammi di peso, il bosniaco ha collezionato 62 presenze con la Nazionale. La sua carriera lo ha visto difendere i pali con le maglie di La Louvière in Belgio; Portsmouth, Macclesfield Town, Bournemouth, Yeovil Town, Ipswich Town, Stoke City e Chelsea in Inghilterra tra Premier League e serie inferiori e, infine, nel campionato azero con il Qarabag. Con il Chelsea di Antonio Conte, nella stagione 2016-2017, si è anche laureato Campione d’Inghilterra. Piccola curiosità: il 2 novembre 2013, nella partita contro il Southampton, Begovic ha realizzato un gol dopo appena 12 secondi, una delle reti più veloci della storia della Premier, nonché il gol dalla distanza più lunga di sempre (92,6 metri), che lo ha fatto entrare nel Guinness dei primati.

Foto: Daily Star