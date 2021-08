Milan e Roma dilagano con Giroud e Abraham: 4-1 e 4-0

Tutto facile per Milan e Roma nelle due gare che chiudono questa seconda giornata di Serie A 2021-22, rispettivamente impegnate contro Cagliari e Salernitana.

Succede tutto nel primo tempo a San Siro, i rossoneri la sbloccano con una bella punizione di Sandro Tonali al 12′, Deiola fa 1-1 pochi minuti più tardi, ma prima Leao e poi la doppietta di Giroud (il secondo gol su rigore) fissano il risultato sul 4-1. Sono le prime due firme in Serie A per il bomber francese.

Poker anche della Roma all’Arechi contro la Salernitana, qui tutto avviene nella ripresa. Dopo un primo tempo roccioso in cui i padroni di casa resistono sullo 0-0, è Pellegrini ad aprire le marcature al 48′, seguito a stretto giro dalla splendida azione corale che manda in gol Veretout. A venti minuti dal termine è tempo per il primo centro italiano di Tammy Abraham, nel finale la doppietta di Pellegrini rende pesante il ko dei granata.

Foto: Twitter Roma