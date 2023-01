Milan, è arrivato Devis Vasquez, il portiere per l’emergenza e per il futuro

Devis Vasquez si appresta a diventare un nuovo calciatore del Milan. Il portiere è già in Italia, il suo aereo è atterrato in questi minuti. Nella giornata di domani Vasquez sosterrà le visite mediche con il club rossonero prima di iniziare, ufficialmente, la sua avventura con la maglia rossonera. Il suo arrivo a Milano, essendo comunque il titolare Tatarusanu, si tratta di un investimento per le prossime stagioni. Portiere classe ’98, colombiano, arriva dal Guaraní, club che milita nella massima serie in Paraguay. Fisico importante: ben 193cm di altezza per 95 chilogrammi. In questa stagione, tra torneo di Apertura, Clausura e altre competizioni, ha giocato 33 partite, subendo 48 gol.

Foto: Instagram Vasquez