Milan, è allarme infortuni: con Leao sono già 15 in stagione

Con una vittoria cruciale quanto sofferta col Verona, il Milan scaccia (almeno momentaneamente) i fantasmi delle ultime settimane. I problemi della squadra rimangono però sul tavolo, e Fonseca è chiamato a risolverli in fretta. Il primo è senza ombra di dubbio il gioco: i rossoneri non hanno ancora un’identità chiara, la squadra soffre terribilmente le avversarie che si chiudono bene, e il più delle volte risolve le proprie partite con invenzioni momentanee dei singoli. Ma un altro problema che attanaglia i rossoneri è anche quello degli infortuni. Con quello di Leao di ieri sera, il Milan è già a quota 15 infortuni stagionali, e la maggior parte sono di natura muscolare. Chiaro quindi che non possa essere solo sfortuna, e Fonseca (e il suo staff) dovranno porsi delle domande. In settimana sono finiti ai box anche Musah e Okafor, colpito da una lesione al polpaccio. Quelli appena citati sono solo gli ultimi di una lunga serie: impossibile non citare Pulisic e Loftus Cheek, oltee che i lungodegenti Bennacer, Jovic e Florenzi. Gli stessi Gabbia, Abraham e Thiaw hanno affrontato dei problemi durante la stagione. Chiaro quindi che prima di affrontare il problema del gioco, Fonseca e il suo staff hanno bisogno di tempo per poter lavorare con tutta la squadra, cosa che nelle condizioni in cui oggi verte la squadra, non è possibile.

Foto: Instagram Leao