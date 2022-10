Milan, due squilli con Tomori e Brahim Diaz. Juve: buoni 20’, poi la resa

Il Milan ha conquistato tre punti pesanti, fermando la Juve reduce da due vittorie consecutive tra campionato e Champions. E ha raggiunto momentaneamente Napoli e Atalanta a quota 20 in vetta alla classifica. Nel primo tempo i due pali di Leao prima del gol di Tomori al 46’, in pieno recupero, dopo un calcio d’angolo scaturito da un’azione contestata dalla Juve per un fallo di Theo Hernandez su Cuadrado. Nella ripresa il Milan ha chiuso la pratica al 9’ dopo una straordinaria azione personale di Brahim Diaz per la conclusione che ha trafitto Szczesny. Allegri ha provato con i cambi, tra gli altri sono entrati McKennie, Paredes e Miretti, ma la Juve ha avuto poche idee e ha creato soltanto due potenziali occasione con Milik e nel finale con Kean, anche quest’ultimo subentrato. Deludente Vlahovic, da salvare soltanto i primi 20 minuti bianconeri con un buon approccio. Poi la squadra è sparita e non ha avuto la reazione che sarebbe stata lecita sotto di due gol. Per il Milan ottima prestazione di squadra che ha cancellato la debacle di Champions in casa del Chelsea, aspettando il ritorno di martedì.

Foto: Instagram Milan