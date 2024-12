Milan, dopo Maignan anche Leao posta una foto sui social

Continua a piovere sul bagnato in casa Milan. Dopo le parole in conferenza di Fonseca che attaccava alcuni giocatori per non impegnarsi al massimo, sono arrivati 90 minuti in panchina per Theo Hernandez, vice capitano del Milan, nell’occasione del 125esimo anniversario del Diavolo e del match contro il Genoa finito 0-0. Dopo quanto detto dal mister rossonero Maignan aveva postato una foto con Theo e una con Calabria, probabili destinatari delle parole di Fonseca. In mattinata Rafa Leao (che ieri ha indossato la fascia, ndr) ha postato una foto sulle storie Instagram che ritrae lui e il terzino sinistro con il giubbotto. Nonostante tutto, dopo la partita di ieri, Leao ha difeso il suo allenatore, affermando: “Cominciamo a capire cosa vuole il mister, ma alle volte siamo noi dentro che dobbiamo cambiare..”

Foto: Instagram Leao