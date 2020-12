Milan, domani è il giorno decisivo per Ibra e Kjaer in ottica Sassuolo

Seduta differenziata anche oggi per Simon Kjaer e Zlatan Ibrahimovic in casa Milan.

Dopo aver saltato la gara contro il Genoa, i due rossoneri questa mattina non si sono allenati col resto del gruppo.

Solo domani si capirà se saranno a disposizione di Pioli per il Sassuolo, match valido per il tredicesimo turno di Serie A.

Foto: Twitter ufficiale Milan