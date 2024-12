Milan, domani alle 12 la conferenza stampa di presentazione di Conceicao

Dopo il primo allenamento diretto nella giornata di oggi, e prima della partenza per Riyadh dove andrà in scena la Supercoppa Italiana dal 2 al 6 gennaio (Milan impegnato il giorno 3 contro la Juve in semifinale), nella giornata di domani arriveranno anche le prime parole di Sergio Conceicao da neo allenatore del Milan. Il tecnico portoghese sarà infatti presentato alla stampa, a Milanello, nella consueta conferenza, a partire dalle ore 12.

Presente anche almeno un dirigente al fianco dell’ex tecnico del Porto.

Foto: sito Milan