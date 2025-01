Milan Djuric al Parma. La foto della firma

Milan Djuric è un nuovo calciatore del Parma. Pochi minuti fa il calciatore ha firmato il contratto che lo legherà al Parma a titolo definitivo, accompagnato dal suo agente Vittorio Sabbatini. Di seguito il comunicato: “Parma, 22 gennaio 2025 – Milan Djurié è gialloblu. Parma Calcio annuncia che l’attaccante è stato acquistato a titolo definitivo dall’Associazione Calcio Monza.

Originario della Bosnia con la cittadinanza italiana, Milan è un centravanti che sfrutta le sue grandi qualità tecniche e fisiche, soprattutto nel gioco aereo, caratteristica con cui supporta la squadra nella fase offensiva. Nelle ultime stagioni in Serie A ha disputato grandi campionati con le maglie di Salernitana, Hellas Verona e Associazione Calcio Monza. La sua forza e la sua determinazione saranno elementi fondamentali per il suo viaggio in gialloblu”.