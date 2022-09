Milan-Dinamo Zagabria, le formazioni ufficiali

Alle 18.45 arriverà a San Siro il fischio dell’arbitro che darà il via alla sfida tra Milan e Dinamo Zagabria, valida per il secondo turno della fase a gironi di Champions League. In attesa di vedere i giocatori in campo, sono state rese note le formazioni ufficiali delle due squadre:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All Pioli.

Dinamo Zagabria (3-5-2): Livakovic; Ristovski, Sutalo, Peric; Moharammi, Ivanusec, Misic, Ademi, Ljubicic; Petkovic, Orsic.

All. Cacic.

