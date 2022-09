Milan-Dinamo Zagabria, fermati e denunciati 14 ultrà croati: avevano coltelli e bastoni

La Questura di Milano ha denunciato e fermato 14 tifosi croati per detenzione di fumogeni, un bastone telescopico e diversi coltelli, tutto materiale trovato dalla polizia nel corso dei controlli in occasione della partita di Champions League tra il Milan e la Dinamo Zagabria che si disputerà alle 18.45 di oggi allo stadio Meazza. Il questore Giuseppe Petronzi ha disposto il servizio già per questa mattina, quando i supporter della squadra croata sono stati bloccati e accompagnati in questura per la notifica dei provvedimenti.

Nel corso della giornata le forze dell’ordine saranno impegnate a controllare i punti più sensibili della città per evitare che possano esserci problemi di ordine pubblico prima e al termine della partita. Lo riporta l’Ansa.