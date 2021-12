Milan, danno ai legamenti del ginocchio per Kjaer. Sarà operato domani

Brutte notizie per il Milan e Stefano Pioli in merito alle condizioni del difensore centrale, Simon Kjaer. La risonanza magnetica a ci il giocatore si è sottoposto e la valutazione specialistica hanno confermato la necessità di una artroscopia del ginocchio sinistro per riparare il danno legamentoso.

L’intervento verrà effettuato domani.

Da stabilire ora i tempi di recupero per il giocatore, uscito al 5′ della gara di ieri sera con il Genoa. Foto: Twitter Milan