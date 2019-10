Milan, dalla Turchia: Calhanoglu può partire a gennaio

Futuro in bilico per Hakan Calhanoglu. Il trequartista turco potrebbe, infatti, lasciare il Milan a gennaio: sulle sue tracce ci sarebbe il Galatasaray di Terim, estimatore dell’ex Bayer Leverkusen. Il club di via Aldo Rossi non considera incedibile il proprio numero 10, sebbene servirà una buona offerta per convincere Boban e Maldini a lasciarlo andare a metà stagione.

Secondo il sito Fanatik, peraltro, i rossoneri avrebbero già rifiutato una proposta da 6 milioni di euro proveniente dal sodalizio di Istanbul. Da capire, poi, la volontà dello stesso Calhanoglu che, questa sera, sarà impegnato nella sfida fra la sua Turchia e la Francia, allo Stade de France. Con, da oggi, un possibile ritorno in patria sullo sfondo.

Foto: Twitter Milan