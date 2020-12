Milan: dalla negatività di Pioli e Murelli alla corsa contro il tempo di Ibra

Nella gara di Europa League contro il Celtic torneranno in panchina Pioli e Murelli, negativi al tampone di controllo di ieri.

Sebbene Ismael Bennacer sia recuperato, non è da escludere che contro gli scozzesi potrebbe arrivare la terza partita di fila da titolare per Tonali, in questo caso il centrocampista algerino avrebbe un po’ più di tempo per ritrovare il passo e rientrerebbe dal 1′ domenica sera in campionato.

Per Zlatan Ibrahimovic è una corsa contro il tempo, ma difficilmente sarà in campo contro la Sampdoria, dovrebbe in ogni caso tornare la settimana prossima.

Rafael Leao sta cercando di bruciare le tappe, il portoghese è ai box per un problema muscolare rimediato durante l’ultima sosta per le nazionali: come Ibra, anche l’attaccante portoghese sta migliorando e punta a tornare in campo il prima possibile.

Foto: sito Milan ufficiale