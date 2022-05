Milan, dal 16 Maggio inizia la campagna abbonamenti della nuova stagione

Il Milan è concentrato sulla lotta scudetto, e dopo la vittoria di ieri sera contro il Verona vede l’obiettivo sempre più vicino. Il club però si proietta anche sulla prossima stagione, e tramite il proprio sito ufficiale ha comunicato ai tifosi che il 16 maggio comincerà la campagna abbonamenti, per la nuova stagione 22/23, assente dalla stagione 19/20. Il comunicato in questione recita quanto segue: “I tifosi rossoneri potranno finalmente riappropriarsi di un pezzo di normalità: tornare ad ottenere il proprio posto a sedere e vivere tutte le emozioni delle gare casalinghe del Milan, insieme a tutta la famiglia rossonera”. L’abbonamento sarà valido, infatti, per tutte le 19 giornate di Serie A più la sfida degli Ottavi di finale di Coppa Italia.”

Foto: Curva Milan Foto Twitter