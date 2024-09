Milan da record, poker al Venezia in 30′. Non accadeva dal 1958

È un Milan straripante quello visto nella prima mezz’ora contro il Venezia Alla squadra di mister Paulo Fonseca sono bastati poco minuti per dare un’impronta chiara alla gara, indirizzando la sfida verso una strada ben precisa, quella della prima vittoria rossonera in stagione. Un poker che ha permesso alla squadra guidata da mister Paulo Fonseca di rievocare un record molto particolare. Stando ai dati Opta, il Milan non segnava 4 gol nella prima mezz’ora di gioco da ben 66 anni. La prima volta è stata nel lontano 19 ottobre del 1958, in occasione della sfida contro l’Alesandria. Ad andare in gol furono i rossoneri Schiaffino, Danova (doppietta) e Altafini. La squadra rossonera ha fatto sua la gara facendo vedere voglia, prepotenza e fame di vittoria. A scrivere il record del Milan targato Fonseca sono stati i gol siglati da Theo Hernandez, Fofana, Pulisic e Abraham.

Foto: Instagram Milan