Milan-Crotone, le formazioni ufficiali

Il Milan per riprendersi il comando della classifica, con un Ibrahimovic a caccia del 500° gol. Il Crotone alla ricerca dell’impresa per iniziare la risalita verso la salvezza. Queste le scelte di Stefano Pioli e Giovanni Stroppa per il match di San Siro:

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Meite, Kessie; Saelemaekers, Leao, Rebic; Ibrahimovic

Crotone (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Rispoli, Zanellato, Benali, Vulic, Reca; Di Carmine, Ounas

