Milan, contro il Verona si va alla ricerca anche del gol numero 5000 in Serie A

Il Milan sfiderà il Verona questo pomeriggio, alle ore 15:00, allo stadio Bentegodi. Oltre ai tre punti, fondamentali per difendere il secondo posto in classifica, la squadra allenata da Stefano Pioli avrà un altro traguardo prestigioso, a livello statistico, da raggiungere: se i rossoneri dovessero segnare nel match con gli scaligeri taglierebbero quota 5000 gol in Serie A. un dato che certifica, una volta di più, il peso della società meneghina nella storia del calcio italiano e della nostra massima serie.

Foto: Instagram Milan