Milan, continuano i colloqui per Rafa Mir

Il Milan è alla ricerca di una punta in queste ultime ore di mercato. Dopo i problemi sorti per arrivare a Daka del Leicester, il club rossonero ha deciso di trovare una nuova strada. La soluzione potrebbe essere Rafa Mir, attaccante classe 1997 che ha vissuto le ultime stagioni con la maglia del Siviglia. C’è l’ok del giocatore, pronto a partire non appena i due club definiranno gli ultimi dettagli. Si lavora per un prestito con diritto di riscatto. Tra prestito e riscatto il costo dell’operazione è di circa 15 milioni.

foto twitter siviglia