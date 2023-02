Milan, consegnata la lista UEFA: fuori Ibrahimovic, Thiaw al posto di Dest. E Maignan…

Il Milan ha diramato la lista dei calciatori che prenderà parte alla seconda fade della Champions League. La squadra di Stefano Pioli affronterà il Tottenham di Antonio Conte agli ottavi di finale della competizione. C’è un solo cambio rispetto per i rossoneri: non ci sarà Dest, al suo posto Thiaw. Come portiere resta Tatarusanu, ma Maignan potrà essere inserito 24 ore prima della partita contro il Tottenham, valida per l’andata degli ottavi di finale.

Portieri: Tatarusanu, Mirante.

Difensori: Ballo-Touré, Calabria, Thiaw, Florenzi, Gabbia, Theo Hernandez, Kalulu, Kjaer, Tomori.

Centrocampisti: Bennacer, De Ketelaere, Brahim Diaz, Krunic, Messias, Pobega, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Giroud, Rafael Leao, Origi, Rebic.

Foto: sito ufficiale Milan