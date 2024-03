Milan, confermata la tournèe estiva negli USA anche per il 2024. Il comunicato

Milan tra presente e futuro. Nonostante la stagione corrente non sia ancora terminata e i rossoneri siano ancora in lotta su più fronti, la società ha comunicato poco fa sul proprio sito che la prima squadra sarà protagonista di una nuova tournée in Nord America in vista dell’estate prossima. Tre le amichevoli di altissimo livello contro avversari del calibro di Manchester City, Real Madrid e Barcellona. Di seguito tutti i dettagli come emergono dal comunicato del club: “AC Milan è lieto di annunciare che la Prima Squadra Maschile si recherà negli Stati Uniti d’America questa estate per un pre-season tour, che vedrà i rossoneri partecipare al Soccer Champions Tour 2024. La nuova edizione del torneo vedrà cinque dei club di calcio più iconici al mondo – AC Milan, FC Barcelona, Chelsea, Manchester City e Real Madrid CF – disputare una serie di amichevoli negli stadi ospitanti di New York, New Jersey, Chicago, Orlando, Baltimora e Charlotte. AC Milan tornerà dunque negli Stati Uniti per il secondo anno consecutivo per un tour pre-stagionale, dopo l’esperienza positiva nella West Coast della scorsa estate, che ha visto i rossoneri giocare contro Real Madrid e Juventus a Los Angeles e Barcellona a Las Vegas.”

Foto: Twitter Milan