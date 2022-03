Buone notizie per Romagnoli, escluse lesioni muscolari

Sospiro di sollievo in casa Milan per quanto riguarda le condizioni di Alessio Romagnoli: il centrale difensivo, infatti, nella giornata di ieri era uscito dolorante nella sfida pareggiata dalla formazione rossonera contro l’Inter e valevole per la semifinale d’andata di Coppa Italia a causa di un problema all’adduttore sinistro.

Nella giornata odierna il calciatore ha svolto gli esami strumentali del caso, che hanno escluso lesioni muscolo-tendinee: una buona notizia per la formazione rossonera, che in difesa deve fare i conti già con l’assenza del lungodegente Simon Kjaer. Le sue condizioni saranno valutate comunque giorno per giorno.

Foto: Twitter Milan