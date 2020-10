Milan, comodo tris allo Sparta Praga: apre Diaz, chiude Dalot

Show Milan. I rossoneri a San Siro vincono e convincono contro lo Sparta Praga e si prendono la testa della classifica visto il 2-2 finale tra Lille e Celtic. I rossoneri di Pioli, orfani di Gigio Donnarumma, partono subito bene e passano in vantaggio al 24′ con Brahim Diaz su assist di Ibrahimovic. Al 36′ è lo svedese a sciupare la palla del raddoppio dal dischetto. Nella ripresa è show di Dalot: il 21enne ex United prima serve la palla del raddoppio a Leao e poi chiude i conti al 67′ firmando il suo primo gol in maglia rossonera.

Foto: twitter Milan