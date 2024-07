Milan, comincia l’era Fonseca: il portoghese è arrivato a Malpensa

Sta per cominciare l’era Paulo Fonseca a Milano, l’uomo scelto dalla società per sostituire Stefano Pioli è infatti da poco arrivato a Malpensa insieme al suo staff. L’ex allenatore della Roma fa quindi il suo ritorno in Italia, dopo un’esperienza tutt’altro che idilliaca in giallorosso. Il portoghese sarà a Milanello già nella giornata di oggi per visionare le strutture del centro sportivo ed entrare già in contatto con il mondo Milan. La conferenza di presentazione è prevista per lunedì a Casa Milan, e nel pomeriggio dello stesso giorno (alle 17) è fissato il primo allenamento agli ordini del neo tecnico.

Foto: instagram Fonseca