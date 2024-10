Milan-Club Brugge, fischi per Leao dopo la sostituzione

Momento di tensione tra Rafael Leao e i tifosi del Milan durante la gara di Champions League contro il Club Brugge. Al 59′ minuto del secondo tempo, il portoghese è stato sostituito da Fonseca per far entrare Chukwueze al suo posto. Il numero 10 rossonero, mai dentro la partita, ha lasciato il campo lentamente dalla parte opposta rispetto a dove si trovava il compagno con un atteggiamento svogliato. Appena fatte le sostituzioni, i rossoneri hanno trovato il vantaggio con Okafor che si rende subito protagonista: assist per Reijnders che sfrutta lo scarico in area e con il piatto destro trova l’angolo.

Foto: Instagram Leao