Milan, Chukwueze in gruppo. Le ultime in vista della sfida col Parma

Il Milan è al lavoro in vista dell’importante sfida contro il Parma, in scena domenica 26 gennaio alle 12.30. Sergio Conceiçao può sorridere per il ritorno in gruppo dell’esterno Chukwueze, che dovrebbe quindi essere a disposizione per il match con i ducali. Thiaw e Loftus-Cheek hanno invece lavorato a parte. Recuperato Pulisic.

REPORT

Inizio in palestra dove il gruppo ha svolto l’attivazione muscolare prima di uscire sul campo per terminare il riscaldamento attraverso alcuni torelli. La sessione è proseguita con la squadra impegnata in una serie di esercitazioni tecniche a tema sul possesso palla, a seguire tattica prima della consueta partitella su campo ridotto.

Foto: Sito Milan