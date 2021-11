Milan, che tonfo: il Sassuolo passa 3-1! Arnautovic di rigore per il Bologna

Si sono conclusi i match domenicali delle 15, validi per la 14esima giornata di Serie A 2021-22.

Il Milan inizia la gara in vantaggio a San Siro contro il Sassuolo, cross di Theo Hernandez dalla sinistra e incornata vincente di Romagnoli. I neroverdi rispondono con un bel gol di Scamacca, poi ribaltano del tutto con l’autogol sfortunato di Kjaer, Maignan para l’ennesimo tentativo di Scamacca e la palla carambola sulla schiena del difensore danese.

Nella ripresa la squadra di Pioli reagisce e ci prova svariate volte: Leao, Tonali e Ibrahimovic i protagonisti. Ma Berardi non ci sta e cala il tris al minuto 66, destro velenoso alle spalle di Maignan dopo il pallone recuperato da Matheus Henrique.

Rossoneri in dieci dal 77′, Romagnoli abbatte Defrel che si stava immolando verso l’area di rigore e Manganiello non ha dubbi: cartellino rosso.

Berardi va vicino al poker, nel finale il Milan reclama un rigore: finisce 3-1 per il Sassuolo. Tonfo del Milan che ora ha soltanto un punto di vantaggio sull’Inter.

Al Picco tra Spezia e Bologna le porte sembrano stregate, due legni colpiti dai felsinei nei primi 45′: prima con Arnautovic, poi è la volta di Barrow.

Per i liguri ci prova Amani, ma Skorupski si fa trovare pronto. Un altro palo colpito da Barrow al 62′ e altre chance targate Arnautovic, Nzola e Svanberg, senza trovare la rete.

Rete che arriva al minuto 83′, a passare è il Bologna per un calcio di rigore causato dal mani di Nzola: Arnautovic supera Provedel dal dischetto.

Vittoria di misura del Bologna a La Spezia: decidisivo Arnautovic su rigore.

