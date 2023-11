Milan, che botta! L’Udinese sbanca San Siro con un rigore di Pereyra

L’Udinese vince la prima gara della sua stagione in casa del Milan, a San Siro, per 1-0 grazie alla rete di Pereyra su rigore, e certifica la crisi del Diavolo, che non vince dalla gara di Genova prima della sosta. Il “Tucu” era andato vicino alla rete già nella prima frazione con un bel piazzato da buona posizione, ma aveva spedito alto. La svolta arriva nella ripresa quando un Milan spento, impreciso e mai veramente pericoloso si vede assegnare contro un rigore molto dubbio per fallo di Adli su Festy, dal momento che il centrocampista rossonero dal replay sembra toccare il pallone e non commettere fallo. Dal dischetto colpisce ancora Pereyra dopo il gol dello scorso anno e spiazza Maignan. Nel finale il Milan prova a trovare il pari ma non riesce mai a superare Silvestri che si supera su Giroud. Seconda sconfitta di fila a San Siro dopo quella con la Juventus. Con questa battuta d’arresto la squadra di Pioli resta a -6 dalla vetta, con i bianconeri di Allegri che, in caso di vittoria domani a Firenze, andrebbero a +4.

Foto: Instagram Udinese