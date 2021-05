Milan, centinaia di tifosi a Milanello per motivare la squadra

Per la squadra di Pioli la sfida con l’Atalanta sarà decisiva per l’accesso alla prossima Champions League. I tifosi del Milan non hanno voluto far mancare il proprio sostegno, in centinaia si sono ritrovati questa mattina a Milanello, prima della partenza della squadra per Bergamo, per motivare il gruppo in vista dell’importante impegno: cori, bandiere, striscioni, i gruppi organizzati del tifo hanno fatto la loro parte per cercare di incentivare la squadra.

FOTO: Twitter Milan