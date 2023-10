Milan, caso Roback. Il giocatore, in prestito al Norrköping, è sparito da 14 giorni

Emil Roback, attaccante del Milan in prestito al Norrköping Tidningar, sta diventando un caso. Il giocatore non si sta presentando agli allenamenti da oltre due settimane. Dalla Svezia arrivano le parole del direttore sportivo Tony Martinsson: “Voglio sapere che sta bene. È preoccupante che non riusciamo a contattarlo, ma non so cos’altro possiamo fare. Voglio che venga qui. Possiamo trovare un piano che funzioni per tutti. Non ho rinunciato alla speranza che ritorni, ma è difficile sperarci quando ormai non lo vediamo da 14 giorni”.

Foto: sito Hammarby