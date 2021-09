Milan, caro biglietti Champions. La Curva Sud protesta: “Inaccettabile”

Curva Sud Milano, gruppo organizzato di sostenitori del Milan, ha scritto una lettera alla società rossonera per protestare contro il caro prezzo dei biglietti per le partite di Champions League. Ecco il messaggio dei tifosi:

“Oggi in occasione dell’uscita dei biglietti della Champions League abbiamo appreso con sgomento il prezzo dei biglietti. Nonostante la giusta e comprensibile differenziazione di prezzi tra chi va allo stadio sporadicamente, e chi invece segue costantemente il Milan sia in casa ed in trasferta, troviamo inammissibile il listino prezzi pubblicato per le gare di coppa. Comprendiamo le esigenze di fare cassa visto l’anno e mezzo di stadi chiusi e l’attuale capienza ridotta al 50%, ma non possiamo accettare di vedere certi prezzi, specie da parte della nostra società che su questi temi si è sempre dimostrata sensibile. Invitiamo pertanto la dirigenza a tutti i livelli, a porre rimedio a questa spiacevole situazione, per permettere ai propri tifosi di riempire lo stadio e sostenere il Diavolo come sempre accade. Sempre con il Milan nel cuore! Curva Sud Milano – AIMC”.

Foto: Twitter Curva Sud Milano